В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В муниципальном округе Шатура прошло заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ. Оно состоялось в рамках подготовки к весенней посевной кампании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На совещании собрались представители органов власти, аграрии и специалисты отрасли. Сейчас разрабатывается план-график проведения работ, формируется структура посевных площадей, идёт подготовка семян. В Шатуре приобретают минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, проверяют готовность технического парка», – отметили в администрации.
Большое внимание в диалоге с аграриями уделили требованиям к проведению техосмотра машинного тракторного парка, а также правилам дорожного движения при использовании сельхозтехники во время проведения полевых работ.
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Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам фермерских хозяйств напомнили, что в весенне-летний пожароопасный период на землях сельскохозяйственного назначения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, обсудили безопасность населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», – отметили на совещании.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Большое внимание в диалоге с аграриями уделили требованиям к проведению техосмотра машинного тракторного парка, а также правилам дорожного движения при использовании сельхозтехники во время проведения полевых работ.
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Лора Луганская