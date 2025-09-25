Подмосковье вошло в топ-3 Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Московская область вошла в число лидеров Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Дирекция премии объявила победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого сезона. На уровне регионов лидерами стали 1313 проектов, а 489 вышли в полуфинал.
«В Московской области победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал. По этим показателям мы вошли в тройку сильнейших по стране. Это говорит об эффективности системной работы добровольческих организаций и участии жителей в решении общественно значимых задач. Такие инициативы непосредственно влияют на повышение качества жизни и социальное благополучие людей. Их поддержка – стратегический приоритет для нас», – отметила министр информации и молодёжной политики в Московской области Екатерина Швелидзе.
Премию #МЫВМЕСТЕ по поручению президента проводит Росмолодёжь, оператором выступает Ассоциация Добро.рф. Цель вручения премии – поддержать общественно значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.
Среди победителей регионального этапа – руководитель общественной организации «Мир для всех» в Балашихе Татьяна Маланина, активистка Центра развития и поддержки семьи «Росток» в Павловском Посаде Светлана Колесова, реализующая в Коломне проект «Серебряное волонтёрство» Виктория Богданова.
В числе полуфиналистов премии – один из самых юных участников, 14 летний Богдан Курдашев из Лосино-Петровского с проектом «Нити Единства», Наталья Коняева из Ступина и её проект «Семейный очаг» по психологической помощи военнослужащим и их семьям.
Теперь полуфиналистам предстоит очно защитить свои проекты перед жюри, а прошедшим в финал – участвовать в народном голосовании. В этом году победителей определят в таких номинациях, как «Волонтёр года», «Наставник года», «Герои нашего времени», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия» и других.
Итоги премии объявят в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в День добровольца 5 декабря.
Всего в этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок – без малого 52 тысячи из 147 стран. Это почти на 50% больше, чем годом ранее.