Подмосковье вошло в топ-3 Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

25 сентября 2025, 17:35

Фото: МИМП МО

Московская область вошла в число лидеров Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Дирекция премии объявила победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого сезона. На уровне регионов лидерами стали 1313 проектов, а 489 вышли в полуфинал.

«В Московской области победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал. По этим показателям мы вошли в тройку сильнейших по стране. Это говорит об эффективности системной работы добровольческих организаций и участии жителей в решении общественно значимых задач. Такие инициативы непосредственно влияют на повышение качества жизни и социальное благополучие людей. Их поддержка – стратегический приоритет для нас», – отметила министр информации и молодёжной политики в Московской области Екатерина Швелидзе.

