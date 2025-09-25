Стартовала регистрация участников на Международный форум #МЫВМЕСТЕ
Организаторы начали регистрацию на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Форум состоится в Москве 2-5 декабря. Программа предусматривает деловую программу, выставки и культурные события. Кульминацией станет торжественная церемония вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году на неё поступило рекордное число заявок – более 51 000.
«Ожидается, что форум соберёт свыше 20 000 участников из России и других стран. На нём подведут итоги Года защитника Отечества, обсудят роль общества в сохранении исторической памяти, поддержке участников спецоперации и членов их семей», – отметили в министерстве.Зарегистрироваться на форум можно на сайте.
На мероприятии также дадут старт Международному году волонтёров, объявленному ООН. Планируется подписать меморандумы о создании Международной ассоциации Dobro. Её целью станет координация работы волонтёров разных стран.
Помимо этого, на форуме подведут итоги пятилетия общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ.