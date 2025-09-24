В Подмосковье в развитие гражданского общества вложат свыше 92 миллионов рублей

24 сентября 2025, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье на развитие гражданского общества выделят более 92 миллионов рублей. Таков итог конкурсного отбора на предоставление грантов для НКО, работающих в Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.







«В Московской области зарегистрировано более 10 тысяч НКО по таким направлениям, как искусство, культура,социальная защита, молодёжная политика и другим. Каждая из них делает добрые дела, которые развивают наш регион. Всегда стараемся поддерживать наши НКО.Один из инструментов поддержки – грантовый конкурс, который мы проводим совместно с Фондом президентских грантов уже пять лет. В этом году общая сумма превысила 92 миллионов рублей», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.