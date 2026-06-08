Две семьи из Раменского округа получили жилищные сертификаты
Сертификаты на переселение из аварийного жилья получили две семьи из Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Документы будущим переселенцам вручил глава округа Эдуард Малышев.
«От всей души поздравляю с получением сертификатов! Пусть новое жильё станет для вас местом тепла, уюта и счастливых моментов. Желаю вам скорейшего новоселья и благополучия», — сказал Малышев.Он также поблагодарил правительство области и губернатора Андрей Воробьёва за поддержку программы переселения.
Сертификат переселенцам из аварийного жилья выдаётся на определённую сумму, зависящую от метража квартиры в ветхом фонде. С помощью сертификата можно купить недвижимость в новостройке в любом районе Московской области.