Округ Щёлково принял первенство по художественной гимнастике

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Первенство по художественной гимнастике «Радуга осени» для спортсменок в возрасте от трёх до 18 лет состоялось в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участницами турнира стали около 800 гимнасток из Московской области и других российских регионов.

«Каждый день соревнований включал в себя одиночные, парные и групповые выступления с предметами (скакалка, обруч, лента, булавы, мяч) и без предметов. За качество оценки выступлений отвечала спортивный судья всероссийской категории Ирина Владимирова», — говорится в сообщении.
Гимнастки из Щёлкова хорошо проявили себя на турнире, а Лиза Романова, выступавшая по программе мастеров спорта, заняла первое место.
