Юниоры из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на турнире по фехтованию

05 ноября 2025, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали шпажисты из Московской области на Всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Все три награды получили воспитанники звенигородского Училища олимпийского резерва №2.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Илья Лобыкин. В финале он победил своего земляка Таймураза Таутиева, ставшего вторым. А третье место заняли представитель Подмосковья Богдан Новак и спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.