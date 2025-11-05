Достижения.рф

Юниоры из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на турнире по фехтованию

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали шпажисты из Московской области на Всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Все три награды получили воспитанники звенигородского Училища олимпийского резерва №2.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Илья Лобыкин. В финале он победил своего земляка Таймураза Таутиева, ставшего вторым. А третье место заняли представитель Подмосковья Богдан Новак и спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.
По итогам турнира Илья Лобыкин возглавил всероссийский юниорский рейтинг шпажистов.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0