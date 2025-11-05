Достижения.рф

Подмосковный борец Шугаибов завоевал две медали на абсолютном чемпионате России

оригинал Ахмед Шугаибов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевал представитель Московской области Ахмед Шугаибов на чемпионате России в абсолютной весовой категории по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Чемпионат проводился в Воронеже с 1 по 3 ноября.

«На вторую ступень пьедестала почёта Ахмед Шугаибов поднялся по итогам соревнований в весовой категории до 125 килограммов. Золотую медаль завоевал борец из Санкт-Петербурга, а бронзовую награду разделили спортсмены из Воронежской области и Москвы», — говорится в сообщении.
В абсолютной весовой категории Ахмед Шугаибов стал третьим. Он занял это призовое место вместе с представителем Дагестана. Золото завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга, а серебро — москвич.
Лев Каштанов

