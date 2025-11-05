Подмосковный борец Шугаибов завоевал две медали на абсолютном чемпионате России

05 ноября 2025, 11:58

оригинал Ахмед Шугаибов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевал представитель Московской области Ахмед Шугаибов на чемпионате России в абсолютной весовой категории по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Чемпионат проводился в Воронеже с 1 по 3 ноября.





«На вторую ступень пьедестала почёта Ахмед Шугаибов поднялся по итогам соревнований в весовой категории до 125 килограммов. Золотую медаль завоевал борец из Санкт-Петербурга, а бронзовую награду разделили спортсмены из Воронежской области и Москвы», — говорится в сообщении.