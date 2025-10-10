Окружной турнир по лазертагу собрал в Волоколамске 12 команд

10 октября 2025, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Представители 12 команд приняли участие в окружном турнире по лазертагу среди военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии Волоколамского муниципального округа. Он состоялся во дворце спорта «Лама», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Лазертаг – командная военно-тактическая битва, где вместо пуль используют безопасные лазерные лучи, а вместо боли – фиксирующие попадания сенсоры. Цель – поразить противника, проявив стратегическое мышление и тактическую смекалку. В каждой команде – по семь основных игроков и по два запасных.

«Перед началом игры участники прошли инструктаж. Им рассказали о правилах, показали, как работает оборудование. Главным судьёй выступил многократный чемпион России по спортивному лазертагу Александр Беккер. Состязания длились с утра до вечера. Все участники азартно отстаивали первенство», – рассказали в пресс-службе.