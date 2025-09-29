Волоколамские аграрии уже убрали около 90% урожая кукурузы
Волоколамские работники сельского хозяйства начали уборку кукурузы на силос. Уже убрали около 90% от планируемой площади, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
К середине сентября кукуруза полностью созрела, и благодаря благоприятной погоде аграрии начали уборочную кампанию своевременно. С 20 сентября хозяйства округа активно ведут работу. Сегодня убрано 1322 гектара из запланированных 1474, то есть около 90% от плана.
«Это отличный показатель, который говорит о профессионализме наших сельхозпроизводителей. Желаю аграриям успешно завершить уборочную кампанию. Хорошего урожая! Ваш труд – основа продовольственной безопасности округа и залог благополучия жителей», – сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Как сообщили сельхозпредприятия, несмотря на переменчивую погоду в течение сезона, показатели урожая в этом году обещают быть высокими. Початки достигли восковой спелости. Это оптимальное состояние для уборки на силос.