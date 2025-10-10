В деревне под Волоколамском нашли неразорвавшуюся мину
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Новинки Волоколамского муниципального округа. Опасную находку ликвидировали взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» позвонил житель деревни Новинки. Он рассказал, что занимался установкой нового забора на границе своего участка и случайно обнаружил ржавый снаряд.
«Прибывшие на место вызова специалисты идентифицировали снаряд как 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, вывезли на полигон и обезвредили с полным соблюдением техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в городе Кувандыке Оренбургской области сгорел частный дом. В огне погибли двое детей — десяти и двух лет.