В деревне под Волоколамском нашли неразорвавшуюся мину

10 октября 2025, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Новинки Волоколамского муниципального округа. Опасную находку ликвидировали взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» позвонил житель деревни Новинки. Он рассказал, что занимался установкой нового забора на границе своего участка и случайно обнаружил ржавый снаряд.





«Прибывшие на место вызова специалисты идентифицировали снаряд как 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.