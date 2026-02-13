Оксана Лут: «Победители конкурса «Лидеры АПК» станут новыми лицами отрасли

13 февраля 2026, 15:22

оригинал Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» позволит проявить себя самым ярким управленцам. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на открытии финала конкурса Президентской платформы «Россия – страна возможностей».





В борьбу за победу в Мастерской управления «Сенеж» вступили 245 финалистов, 25 из которых представляют Московскую область.

«Люди – главное в нашей отрасли. От их профессионализма, инициативности и ответственности зависят устойчивость российского АПК, эффективность внедрения новых технологий, развитие сельских территорий и другие аспекты. Большую роль играет грамотная управленческая работа. Конкурс, который мы проводим по поручению президента, дал возможность проявить себя самым ярким руководителям, открытым к инновациям, способным брать на себя ответственность и работать на результат. Уверена, что все финалисты и победители станут новыми лицами нашей отрасли, которые определят её будущее на годы вперёд», – отметила Лут.