Оксана Лут: «Победители конкурса «Лидеры АПК» станут новыми лицами отрасли
Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» позволит проявить себя самым ярким управленцам. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на открытии финала конкурса Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В борьбу за победу в Мастерской управления «Сенеж» вступили 245 финалистов, 25 из которых представляют Московскую область.
«Люди – главное в нашей отрасли. От их профессионализма, инициативности и ответственности зависят устойчивость российского АПК, эффективность внедрения новых технологий, развитие сельских территорий и другие аспекты. Большую роль играет грамотная управленческая работа. Конкурс, который мы проводим по поручению президента, дал возможность проявить себя самым ярким руководителям, открытым к инновациям, способным брать на себя ответственность и работать на результат. Уверена, что все финалисты и победители станут новыми лицами нашей отрасли, которые определят её будущее на годы вперёд», – отметила Лут.То, что в проекте приняли участие специалисты из других стран, министр назвала подтверждением интереса к российской управленческой школе.
Участниками конкурса «Лидеры АПК» стали более 7500 управленцев из всех регионов страны и 11 зарубежных государств. Московскую область представляли 67 управленцев. Финалисты преодолели серьёзный отбор в 30 человек на место.
В первый день участники посетили образовательные и деловые мероприятия. Победителей ждёт образовательная программа, которая разработана вместе с Министерством сельского хозяйства.