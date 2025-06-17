Олег Сотник сменил Романа Истомина на посту главы Долгопрудного
Бывший первый Долгопрудного Олег Сотник официально стал руководителем муниципалитета. Его избрал Совет депутатов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уверен, что стоящие перед руководителем муниципалитета задачи мы выполним совместно с командой. Это развитие округа, повышение качества жизни, благоустройство и вопросы ЖКХ. Стратегическая цель – присвоение городу статуса наукограда. Это значит развитие науки и высоких технологий в Долгопрудном. Задача непростая, но понимание её решения есть», – сказал Сотник.Он окончил Вольское высшее военное училище командного тактического тыла, Московскую государственную экономическую академию имени Г.В. Плеханова, а также Военную академию тыла и транспорта. С 2015 по 2021 годы занимал должность замглавы Серпухова. Затем был первым заместителем руководителя Серпуховского округа, а с 2022 по 2025-й – первым замглавы Мытищ.
В мае Роман Истомин, возглавлявший муниципалитет с осени прошлого года, досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Исполняющим полномочия руководителя был назначен Сотник.