В России появятся чаты для всех МКД в мессенджере MAX

Фото: istockphoto/RollingCamera

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России создадут официальный чат в мессенджере MAX.



Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.

«Перед нами поставлена серьезная задача <...> в сфере использования цифрового мессенджера MAX <...>. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее, 5 ноября, сообщалось, что в MAX появилась возможность регистрации для жителей ещё семи стран СНГ.
Никита Кротов

