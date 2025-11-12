В России появятся чаты для всех МКД в мессенджере MAX

12 ноября 2025, 21:06

Фото: istockphoto/RollingCamera

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России создадут официальный чат в мессенджере MAX.





Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.





«Перед нами поставлена серьезная задача <...> в сфере использования цифрового мессенджера MAX <...>. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует его РИА Новости.

