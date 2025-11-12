В России появятся чаты для всех МКД в мессенджере MAX
До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России создадут официальный чат в мессенджере MAX.
Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.
«Перед нами поставлена серьезная задача <...> в сфере использования цифрового мессенджера MAX <...>. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует его РИА Новости.Ранее, 5 ноября, сообщалось, что в MAX появилась возможность регистрации для жителей ещё семи стран СНГ.