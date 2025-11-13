Мишустин: примерно 28 млрд рублей долгов спишут у 15 регионов России
Правительство РФ 13 ноября сообщило на своём сайте, что по президентской программе поддержки регионов спишут 27,9 млрд рублей задолженностей у 15 субъектов Федерации.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До конца 2025 года указанным регионам погасят до двух третей долгов по бюджетным кредитам.
В перечень попали Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области. По словам Мишустина, многие из этих субъектов ранее выделяли средства на поддержку участников специальной военной операции, в том числе единовременные выплаты военнослужащим и их семьям, компенсации за коммунальные платежи, транспортный налог, оплату обучения детей и организации отдыха в лагерях.
Он также отметил, что в этом году долги уже списали более чем у половины регионов, что позволило сэкономить почти 200 млрд рублей. Высвобождённые средства направят на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилищного фонда и закупку общественного транспорта.
Дополнительно правительство выделит 1,4 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах, по 1,4 млрд — Калининградской и Кировской областям и Ханты‑Мансийскому округу на развитие дорожной инфраструктуры, а ещё 1,4 млрд — на компенсацию авиакомпаниям за сниженные тарифы для отдалённых районов.
Читайте также: