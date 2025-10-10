В подмосковном Серпухове стартовал молодёжный форум «Другой Университет»
В школе №17 в Серпухова дали старт трёхдневному форуму школы лидерского актива «Другой Университет». Это площадка, где старшеклассники учатся лидерству, командной работе и участию в общественной жизни округа, региона, страны, отметили в Администрации городского округа Серпухов.
Программа форума насыщенная: проектные сессии, тренинги по развитию школьного самоуправления, встречи с депутатами, общественными деятелями, тренерами и психологами.
В первый день участники пообщались с главой городского округа Алексеем Шимко и депутатом окружного Совета, руководителем «Молодой Гвардии» Подмосковья Дианой Алумянц. Диалог был максимально открытым — школьники из Серпухова, Пущино и Протвино обсуждали идеи, делились планами и задавали вопросы о будущем развитии округа.
Ребята, которые принимают участие в форуме, — активные и целеустремлённые. Они готовы к новым вызовам и действительно хотят воплощать свои инициативы. Лучшие идеи проектов, возникших во время проведения форума, рассмотрят для дальнейшей реализации и поддержки.
С 24 по 26 октября пройдет форум школы лидерского актива для студентов, где молодые лидеры смогут обменяться опытом и обсудить актуальные темы развития муниципалитета в неформальной обстановке.
