В подмосковном Серпухове стартовал молодёжный форум «Другой Университет»

10 октября 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В школе №17 в Серпухова дали старт трёхдневному форуму школы лидерского актива «Другой Университет». Это площадка, где старшеклассники учатся лидерству, командной работе и участию в общественной жизни округа, региона, страны, отметили в Администрации городского округа Серпухов.