Студенты Подмосковья присоединились к Всероссийскому агродиктанту
Студенты и преподаватели колледжей и техникумов Подмосковья приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Аграрный диктант». Мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта «Российское село» и станет ежегодным, сообщает Министерство образования Московской области.
Первый агродиктант приурочен к Неделе агропромышленного комплекса и Дню работника сельского хозяйства. За 45 минут участникам необходимо ответить на 30 вопросов, охватывающих все направления современного АПК — от растениеводства и животноводства до цифровых технологий, экспорта и агротуризма.
Педагог-организатор Ступинского техникума имени А.Т. Туманова, депутат Совета депутатов округа Ступино Анна Россихина отметила, что студенты и педагоги с энтузиазмом откликнулись на инициативу. По её словам, интерес участников показывает их стремление развиваться в профессии и быть в курсе современных тенденций в сфере сельского хозяйства.
Акция проходит впервые и охватывает все регионы страны. Принять участие в диктанте могут все желающие старше 12 лет до 12 октября на сайте агродиктант.рф. Итоги подведут после 20 октября.
