Олимпиада «Звезда» открывает сезон в Подмосковье и приглашает студентов
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил важность олимпиады «Звезда» для поиска талантливой молодежи и раскрытия ее потенциала. В 14-м сезоне к школьникам впервые присоединятся студенты первых и вторых курсов учреждений СПО.
Олимпиаду организуют Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям. Проект поддерживают Южно-Уральский государственный университет и госкорпорация Ростех. Участникам предлагают 12 профильных направлений и 22 учебные дисциплины.
В Московской области отборочные испытания и финал проводят несколько вузов при содействии регионального отделения СоюзМаш. В Технологическом университете имени А. А. Леонова в Королеве ребята смогут проверить знания по информационной безопасности, авиационной и ракетно-космической технике, а также естественным наукам.
Очный отбор по гуманитарным профилям начнется 26 октября. Инженерно-технические дисциплины откроют прием участников 9 ноября.
Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что стране необходима сильная инженерная школа. По его мнению, содержание олимпиадных заданий должно отвечать потребностям промышленности и помогать молодежи раньше определяться с профессией.
За последние пять лет число конкурсантов «Звезды» выросло в 2,5 раза. В сезоне 2025/2026 проект объединил почти 636 тысяч школьников из 84 регионов. Доля участников технических направлений увеличилась с 40% до 45%. В новом учебном году программа пополнится профилями «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело».
Победители и призеры смогут претендовать на льготы при поступлении в профильные университеты.
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