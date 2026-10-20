Олимпиада «Звезда» открывает сезон в Подмосковье и приглашает студентов

20 октября 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил важность олимпиады «Звезда» для поиска талантливой молодежи и раскрытия ее потенциала. В 14-м сезоне к школьникам впервые присоединятся студенты первых и вторых курсов учреждений СПО.