К 100-летию Мострансавто выпущена юбилейная почтовая марка

20 октября 2026, 13:48

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что 23 октября в почтовое обращение поступит марка к 100-летию АО «Мострансавто». На миниатюре разместили ЗИС-8 и современный ЛиАЗ-529265-03. Об этом сообщает Мострансавто.







Инициативу перевозчика поддержала Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России. Марка номиналом 100 рублей получит формат 65 × 32,5 миллиметра, ее тираж составит 72 тысячи экземпляров. История Мострансавто ведет отсчет с 1926 года. За век работы предприятие выросло из сети первых автобусных линий в одного из крупнейших перевозчиков Московской области. Его транспорт ежедневно обслуживает жителей региона и приезжих.



Оформление юбилейного выпуска подготовила художник-дизайнер Надежда Карпова. К марке выпустят конверты первого дня, а для Москвы и Одинцово изготовят специальные штемпели гашения. Генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров подчеркнул, что изображенные автобусы показывают путь предприятия через разные периоды его развития. По его словам, за этой историей стоит труд нескольких поколений сотрудников.