Олимпийская чемпионка Егорян поборется за премию «Друзья большого спорта»

23 сентября 2026, 13:25

оригинал Я. Егорян (Фото: пресс-служба г. о. Химки)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян вступила в борьбу за ежегодную премию «Друзья большого спорта». Она представлена в номинации «Лучший управленец года», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.





Голосование экспертов продлится до 30 сентября. По его итогам сформируют список претендентов на награды.

«Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. У нас спортивная семья, мы любим активности. Очень часто играем в бадминтон и волейбол, ходим вместе на пробежки», – поделилась Яна.