Олимпийская чемпионка Егорян поборется за премию «Друзья большого спорта»
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян вступила в борьбу за ежегодную премию «Друзья большого спорта». Она представлена в номинации «Лучший управленец года», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Голосование экспертов продлится до 30 сентября. По его итогам сформируют список претендентов на награды.
«Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. У нас спортивная семья, мы любим активности. Очень часто играем в бадминтон и волейбол, ходим вместе на пробежки», – поделилась Яна.Путь Егорян в фехтовании начался в Химках. В 10 лет она пришла в секцию к тренеру Сергею Сёмину, а в 16 добилась первого серьёзного успеха, победив на Юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре.
Пиком карьеры саблистки стала Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро. Там она завоевала сразу два золота – в личном и командном турнирах.
Церемония вручения премии «Друзья большого спорта» состоится 16 ноября. Этой наградой отмечают не только достижения атлетов, но и вклад специалистов, которые развивают спортивную отрасль.