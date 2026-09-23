В Подмосковье 9700 женщин в этом году самостоятельно записались на маммографию

23 сентября 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию без направления врача. С начала года такой возможностью воспользовались около 9700 женщин, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Самозапись возможна, если давность последнего исследования превышает два года. Раннее выявление заболеваний молочных желёз позволяет вовремя начать лечение и повысить его эффективность.

«С начала года самозаписью на маммографию воспользовались почти 9700 женщин. У пациенток выявили 903 случая отклонений. У 10 женщин диагностировали злокачественные новообразования. Всех их направили на дополнительную диагностику и лечение», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.