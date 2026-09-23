В Детском центре спасли подростка из Белгорода с осколком в сердце

23 сентября 2026, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь мальчика из Белгорода с осколком в сердце после атаки беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В больницу подростка с тяжелейшей минно-взрывной травмой доставила бригада медицины катастроф из Белгорода.



Мальчику диагностировали проникающее ранение сердца осколком дрона, закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, ожоги глаз, множественные ранения рук и ног. Первичную медицинскую помощь ему оказали по месту жительства, а в ДНКЦ лечением занималась мультидисциплинарная бригада врачей.

«Сначала хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи обработали раны и удалили оставшиеся инородные тела. После операции мальчик продолжал получать интенсивную терапию в реанимации под постоянным наблюдением медиков. Когда состояние пациента улучшилось, его перевели в стационар, где сделали поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей плеча и груди», – рассказала директор ДНКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.