В Коломне по просьбе жителей снесли аварийную трансформаторную подстанцию
В Коломне на улице Дзержинского у дома №2 снесли старое здание бывшей трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажное кирпичное строение 1970-х годов постройки долгое время не использовалось по назначению и находилось в полуразрушенном состоянии.
«Объект включили в перечень для ликвидации после обращений жителей. Сейчас аварийное здание демонтировано, а участок расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация», – рассказали в Мособлархитектуре.
По данным ведомства, в городском округе Коломна выявили 392 объекта незавершённого строительства. Сейчас снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 270 объектов, то есть 69% от общего количества.