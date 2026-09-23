В Коломне по просьбе жителей снесли аварийную трансформаторную подстанцию

23 сентября 2026, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Коломне на улице Дзержинского у дома №2 снесли старое здание бывшей трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажное кирпичное строение 1970-х годов постройки долгое время не использовалось по назначению и находилось в полуразрушенном состоянии.

«Объект включили в перечень для ликвидации после обращений жителей. Сейчас аварийное здание демонтировано, а участок расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация», – рассказали в Мособлархитектуре.