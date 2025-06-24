Представители Подмосковья победили на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

24 июня 2025, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Сборная Московской области завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали на 55-м открытом чемпионат Главного управления МЧС России по Брянской области по пожарно-спасательному спорту. Такой результат позволил представителям Подмосковья занять первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.







«В дисциплине «штурмовая лестница» первое место среди мужчин занял Артём Малинин из Подмосковья, а второе — его земляк Михаил Горбачёв. Среди женщин лучшими также стали подмосковные спасательницы: Валентина Горбачёва выиграла золото, а Ирина Кузьмина — серебро», — говорится в сообщении.