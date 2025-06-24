Представители Подмосковья победили на чемпионате по пожарно-спасательному спорту
Сборная Московской области завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали на 55-м открытом чемпионат Главного управления МЧС России по Брянской области по пожарно-спасательному спорту. Такой результат позволил представителям Подмосковья занять первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«В дисциплине «штурмовая лестница» первое место среди мужчин занял Артём Малинин из Подмосковья, а второе — его земляк Михаил Горбачёв. Среди женщин лучшими также стали подмосковные спасательницы: Валентина Горбачёва выиграла золото, а Ирина Кузьмина — серебро», — говорится в сообщении.Золотые и серебряные медали спасатели из Московской области завоевали и в дисциплине «полоса препятствий». На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дмитрий Черников и Анжелика Малинина, а на вторую — Дмитрий Поляков и Ирина Кузьмина.
Участниками чемпионата стали также команды из Брянской, Тульской, Смоленской, Курской и Орловской областей.