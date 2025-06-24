Теннисисты из Подмосковья завоевали пять медалей на первенстве России

24 июня 2025, 09:25

оригинал Фото: istockphoto / PeopleImages

Спортсмены из городского округа Химки успешно выступили на первенстве России по теннису, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.