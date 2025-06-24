Теннисисты из Подмосковья завоевали пять медалей на первенстве России
Спортсмены из городского округа Химки успешно выступили на первенстве России по теннису, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале одиночного разряда среди юниоров состоялся «подмосковный финал» — за чемпионский титул боролись Егор Плешивцев и Роман Харламов. Победу одержал Плешивцев, Харламов стал серебряным призёром.
Кроме того, Харламов отличился в смешанном парном разряде, завоевав «золото» в паре с Радой Золотаревой из Сочи. Второе место заняли Иван Юткин из Саранска и москвичка Алина Юнева.
Среди юниорок первое место в одиночном разряде заняла Екатерина Тупицына, победив Марту-Марию Макарову из Екатеринбурга. В парных соревнованиях Тупицына вместе с Дарьей Беляевой из Москвы также поднялись на высшую ступень пьедестала, обыграв дуэт Марии Головиной (Санкт-Петербург) и Рады Золотаревой (Сочи).
Соревнования проходили с 14 по 22 июня в Москве в рамках государственной программы «Спорт России».
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