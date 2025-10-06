Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класса в парке Подольска

06 октября 2025, 09:42

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Александр Поветкин провел открытую тренировку для юных спортсменов в климовском парке «Дубрава» в Подольске. В ходе мастер-класса спортсмен продемонстрировал базовые боксерские удары и защитные приемы, а также поделился с ребятами секретами своего мастерства и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.