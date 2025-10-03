Организаторы молодёжной премии в сфере медиа «ШУМ» проводят народное голосование
В России проводится Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Вручение премии проходит в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили организаторы.
Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики. Она призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента и журналистов, способствовать развитию медиапроектов в регионах.
В этом году в заявочной кампании премии приняли участие более 15 000 молодых людей в 12 номинациях. В каждой из номинаций определят трёх победителей.
Подробную информацию о премии, требованиях к участникам и их медиапродуктам можно найти на сайте. premiyashum.ru
Экспертный совет определил 84 финалиста, в число которых вошли участники из Подмосковья. Сейчас проходит народное голосование, которое завершится 18 октября 2025 года в 23:59. Проголосовать можно по ссылке.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Национальном центре «Россия» в Москве 25 октября в 17 часов.
Читайте также: