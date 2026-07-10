Олимпийский чемпион Легков провёл тренировку для школьников Мытищ
Спортивное занятие провёл олимпийский чемпион по лыжным гонкам, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков в летнем лагере при школе №3 в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
После зарядки знаменитый спортсмен пообщался с ребятами.
«Такие встречи помогают детям поверить в себя и понять, что если ты прикладываешь усилия и идёшь к своей цели, то можешь стать кем угодно: олимпийским чемпионом, писателем, учёным, художником», — сказал Легков.Он отметил, что в школе, построенной по Народной программе «Единой России», созданы все условия как для интеллектуального, так и для физического развития: там есть два спортзала, один из которых — со скалодромом, бассейн и стадион.
Развитию школьного спорта помогает партийный проект «Выбор сильных», объединивший федерации спортивной борьбы, дзюдо и самбо. В рамках проекта открываются секции и кружки, регулярно проводятся фестивали, соревнования и открытые тренировки.