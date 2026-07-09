Во всех домах Волоколамского округа завершили гидравлические испытания
В Волоколамском муниципальном округе закончили гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения во всех многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего проверку прошли 652 дома.
«Такие испытания проводят перед началом отопительного сезона. Системы проверяют на плотность и прочность, выявляют скрытые дефекты, микротрещины и ослабленные соединения. Проверка под давлением помогает заранее выявить возможные проблемы и снизить риск аварийных ситуаций после запуска отопления», – рассказали в пресс-службе.
Гидравлические испытания выполнены в полном объёме. Как отметили в Минэнерго Московской области, Волоколамский округ стал одним из лидеров Подмосковья по этому типу работ. Сейчас в округе также проводят капремонт восьми кровель. Это поможет снизить риски протечек и теплопотерь в осенне-зимний период.