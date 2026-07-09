В Подмосковье починили 12 повреждённых остановок
12 остановочных павильонов отремонтировали на региональных дорогах в 11 округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в шести городах и шести малых населённых пунктах.
«В городской черте остановочные павильоны починили на улицах Колхозная и Ленинградская в Подольске, на Садовой улице в микрорайоне Востряково в Домодедове, на Профсоюзной улице в Егорьевске, на Лихачёвском шоссе у микрорайона Гранитный в Долгопрудном и на Транспортной улице в Реутове», — говорится в сообщении.Кроме того, остановки привели в порядок в деревне Веледниково под Истрой, селе Протекино округа Зарайск, на Рогачёвском шоссе у СНТ «Колос» в округе Лобня, на улице Дачная в посёлке Вербилки Талдомского округа, на Центральной улице в посёлке Володарского Ленинского округа и на улице Победы в деревне Бисерово Раменского округа.