Олимпийский чемпион Легков стал гостем детского футбольного турнира в Мытищах

10 августа 2026, 16:28

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. ​о. Щёлково

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах состоялся футбольный турнир среди дворовых, детских и любительских команд. В нём принял участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.





Один из лучших спортивных объектов Подмосковья в 2022 году построили по народной программе «Единой России».



Среди юных участников турнира был 12-летний воспитанник местной футбольной академии Данила Морозов. По его словам, тренироваться на стадионе имени Аленичева – особая удача.

«Тут отличное поле с подогревом и большие трибуны, а тренируют нас здесь по-настоящему классно. Тут дают крепкую базовую подготовку. Если каждый день стараться, можно выйти на топовый уровень. Не обязательно далеко ездить – можно записаться сюда, пробиться в стартовый состав и уже потом идти дальше», – поделился Данила.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Щёлково





«Футбол – народный вид спорта, почти как лыжные гонки. Приятно видеть, что у нас так много детей, которые с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, занимаясь спортом. Это даёт им силы, энергию и мотивацию для будущих побед. Сейчас инфраструктура для занятий есть в шаговой доступности. По народной программе в Подмосковье обновили и построили сотни новых объектов», – отметил Легков.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Щёлково



