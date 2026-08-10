Олимпийский чемпион Легков стал гостем детского футбольного турнира в Мытищах
На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах состоялся футбольный турнир среди дворовых, детских и любительских команд. В нём принял участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.
Один из лучших спортивных объектов Подмосковья в 2022 году построили по народной программе «Единой России».
Среди юных участников турнира был 12-летний воспитанник местной футбольной академии Данила Морозов. По его словам, тренироваться на стадионе имени Аленичева – особая удача.
«Тут отличное поле с подогревом и большие трибуны, а тренируют нас здесь по-настоящему классно. Тут дают крепкую базовую подготовку. Если каждый день стараться, можно выйти на топовый уровень. Не обязательно далеко ездить – можно записаться сюда, пробиться в стартовый состав и уже потом идти дальше», – поделился Данила.Особым гостем турнира стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Легков. Спортсмен помог в судействе матчей, поговорил с юными футболистами и провёл для них разминку.
«Футбол – народный вид спорта, почти как лыжные гонки. Приятно видеть, что у нас так много детей, которые с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, занимаясь спортом. Это даёт им силы, энергию и мотивацию для будущих побед. Сейчас инфраструктура для занятий есть в шаговой доступности. По народной программе в Подмосковье обновили и построили сотни новых объектов», – отметил Легков.
Развитие массового и детско-юношеского спорта, формирование культуры здоровой жизни и активного долголетия были включены в народную программу «Единой России» в 2021 году по наказам жителей Подмосковья. За пять лет в регионе модернизировали более 500 стадионов – от крупных арен до школьных площадок.
Под активный отдых переформатировали лесопарки. Там появились освещённые вело- и лыжные трассы, площадки с тренажёрами, зоны для командных игр. Обновлены сотни детских и спортивных площадок.
Доля жителей, которые занимаются спортом в парках не реже одного-двух раз в неделю, превышает 40%. А число детей, занимающихся в спортивных секциях, за пять лет выросло с 170 000 до более чем 235 000.
Спортшколы региона перешли на новые образовательные стандарты, обновили инвентарь и тренировочную базу. Туда завезено около 14 000 единиц оборудования и более 22 000 комплектов спортивной формы. В муниципалитетах открыты центры тестирования ГТО.