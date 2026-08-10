Сотрудникам НПО «Энергомаш» вручили правительственные награды
Научно-производственное объединение «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко, расположенное в Химках, посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов и первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Высокие гости осмотрели предприятие и вручили награды сотрудникам.
«Мы приехали сказать слова признательности за вашу работу, за перспективные проекты. Мы видим, как соревнуются страны, и стоимость пуска имеет принципиально важное значение. Чтобы она снижалась, нужны мозги, технологии, ну и, конечно, слаженность в команде. Я хочу всех поблагодарить за работу», — сказал Воробьёв.Ведомственные награды Минпромторга РФ получили десять сотрудников, а награды «Роскосмоса» — пять специалистов. Кроме того, пяти сотрудникам «Энергомаша» вручили благодарственные письма губернатора Московской и ещё трём — благодарности депутата Госдумы.
«Как говорил академик Глушко, вы занимаетесь тем, с чего начинается ракетная техника, тем, что лежит в её основе, определяет её возможности и лицо — ракетным двигателестроением. Знаю, что на предприятии есть много передовых разработок, и хочу пожелать, чтобы все они были востребованы, внедрены и сработали на повышение безопасности и конкурентоспособности нашей страны», — сказал Кравченко.В свою очередь, гендиректор НПО «Энергомаш» Иван Краснов отметил, что на предприятии уделяют большое внимание воспитанию кадров. Поэтому здесь есть внутренние обучающие центры. Кроме того, налажено сотрудничество с институтами и школами.