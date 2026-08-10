В трёх больницах Подмосковья откроют «Солдатские библиотеки»
Стеллажи всероссийского проекта «Солдатская библиотека» установят в трёх больницах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда славянской письменности и культуры.
Проект призван поддержать проходящих лечение бойцов и ветеранов специальной военной операции.
«13 августа «Солдатскую библиотеку» откроют в Сергиево-Посадской городской больнице, 26 августа — в Центральной городской больнице Долгопрудного, а 25 сентября — в Областном госпитале ветеранов войн в посёлке Жилино под Солнечногорском», — говорится в сообщении.«Солдатские библиотеки» представляют из себя открытые книжные стенды, где литература находится в свободном доступе. Книги для библиотек передают местные жители, общественные организации и партнёры проекта.