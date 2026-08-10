Медосмотр в подмосковных парках прошли с начала лета более 3 600 человек
Свыше 3 600 человек приняли участие в подмосковной акции «Проверь свое здоровье в парке» с начала лета. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках акции выездные медбригады измеряют пациентам внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и прочие исследования первого этапа диспансеризации и при необходимости дают направление на углублённые обследования.
«С начала тёплого сезона возможностью проверить здоровье прямо в парке, не посещая поликлинику, воспользовались уже более 3 600 жителей Подмосковья, в том числе на прошлых выходных — 303 человека», — отметил глава Минздрава региона Максим Забелин.Результаты осмотра поступают в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».