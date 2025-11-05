Омбудсмен Фаевская поздравила с профессиональным праздником работников суда
В этом году в России впервые отмечают День работника суда. С профессиональным праздником сотрудников системы правосудия поздравила уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Фаевская отметила, что новый праздник подчёркивает вклад работников суда в развитие правовой культуры российского общества.
«У нас появился дополнительный повод поблагодарить работников и ветеранов судебной системы. Ваши моральные принципы, выдержка, профессионализм и способность принимать решения в условиях высокой ответственности и общественного внимания являются основой для справедливого разрешения споров и защиты прав граждан», — сказал омбудсмен Московской области.Праздник отмечается 5 ноября. В этот день в 1723 году Пётр I подписал указ «О форме суда».