Омбудсмен Фаевская поздравила с профессиональным праздником работников суда

05 ноября 2025, 14:00

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

В этом году в России впервые отмечают День работника суда. С профессиональным праздником сотрудников системы правосудия поздравила уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.





Фаевская отметила, что новый праздник подчёркивает вклад работников суда в развитие правовой культуры российского общества.





«У нас появился дополнительный повод поблагодарить работников и ветеранов судебной системы. Ваши моральные принципы, выдержка, профессионализм и способность принимать решения в условиях высокой ответственности и общественного внимания являются основой для справедливого разрешения споров и защиты прав граждан», — сказал омбудсмен Московской области.