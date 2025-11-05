В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4 тыс. машин за неправильную парковку

05 ноября 2025, 13:18

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Свыше четырёх тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали в Московской области за минувшую неделю.





Всего на штрафстоянки отправились 4192 машины — на 20 больше, чем неделей ранее.





«Больше всего автомобилей-нарушителей эвакуировали в округе Красногорск: 499. Второе место по этому показателю занял округ Химки, где увезли 397 машин. Третье место недельного антирейтинга занял Ленинский округ (357 машин), четвёртое — Мытищи (316). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где на штрафную стоянку увезли 293 автомобиля», — говорится в сообщении.