Омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях детям в лагере «Литвиново»

31 июля 2025, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Лекцию по правовому просвещению провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе для отдыхающих там детей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.





Лекция прошла в интерактивной форме: ребята не только слушали, но и задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.





«Обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей очень важно. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и развивает эмоциональный интеллект», — сказала Ирина Фаевская.