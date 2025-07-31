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Омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях детям в лагере «Литвиново»

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Лекцию по правовому просвещению провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе для отдыхающих там детей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.



Лекция прошла в интерактивной форме: ребята не только слушали, но и задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

«Обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей очень важно. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и развивает эмоциональный интеллект», — сказала Ирина Фаевская.
В лагере «Литвиново» в этом году подготовили шесть тематических смен: космическая, театральная, спортивная, творческая, краеведческая и патриотическая. Для детей открывают различные кружки и организуют экскурсии.
Лев Каштанов

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