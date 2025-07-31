Омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях детям в лагере «Литвиново»
Лекцию по правовому просвещению провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе для отдыхающих там детей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
Лекция прошла в интерактивной форме: ребята не только слушали, но и задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.
«Обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей очень важно. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и развивает эмоциональный интеллект», — сказала Ирина Фаевская.В лагере «Литвиново» в этом году подготовили шесть тематических смен: космическая, театральная, спортивная, творческая, краеведческая и патриотическая. Для детей открывают различные кружки и организуют экскурсии.