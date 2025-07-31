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В Подольске открыли обновлённую детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Модернизированную детскую площадку открыли на Садовом проезде в микрорайоне Львовский в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Работы по обновлению площадки общей площадью 200 квадратных метров провели в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Ещё одно пространство для юных подольчан стало ярче, интереснее и безопаснее», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.
В церемонии открытия площадки приняла участие член окружного Совета депутатов Яна Гайша. В честь праздника для ребят провели конкурсы, викторины и мастер-класс по созданию фигур из воздушных шариков.

В администрации отметили, что в округе планируется модернизировать ещё девять детских игровых площадок.
Лев Каштанов

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