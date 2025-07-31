В Подольске открыли обновлённую детскую площадку
Модернизированную детскую площадку открыли на Садовом проезде в микрорайоне Львовский в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы по обновлению площадки общей площадью 200 квадратных метров провели в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
«Ещё одно пространство для юных подольчан стало ярче, интереснее и безопаснее», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.В церемонии открытия площадки приняла участие член окружного Совета депутатов Яна Гайша. В честь праздника для ребят провели конкурсы, викторины и мастер-класс по созданию фигур из воздушных шариков.
В администрации отметили, что в округе планируется модернизировать ещё девять детских игровых площадок.