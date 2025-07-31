В двенадцати округах Подмосковья починили дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в двенадцати округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в черте городов, так и на территории малых населённых пунктов.
«В городской черте знаки починили на улице Парковая в Лыткарине, на Центральной улице в Щёлкове, на Новом шоссе в Долгопрудном, на Акуловской улице в Одинцове и на Вертлинской улице в Солнечногорске», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки отремонтировали на улице Кирова в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского округа, на Коренёвском шоссе в люберецком посёлке Красково, на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Подрезово, на Главной улице в посёлке Черкизово Пушкинского округа, на улице Дачная в зарайской деревне Ерново, на Центральной улице в селе Юрасово округа Воскресенск и на улице Гагарина в раменской деревне Кузнецово.