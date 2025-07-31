В двенадцати округах Подмосковья починили дорожные знаки

31 июля 2025, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в двенадцати округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в черте городов, так и на территории малых населённых пунктов.





«В городской черте знаки починили на улице Парковая в Лыткарине, на Центральной улице в Щёлкове, на Новом шоссе в Долгопрудном, на Акуловской улице в Одинцове и на Вертлинской улице в Солнечногорске», — говорится в сообщении.