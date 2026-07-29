Омбудсмен Подмосковья Фаевская добилась для ребёнка направления на операцию

29 июля 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Направление на высокотехнологичную медицинскую операцию помогла получить для ребёнка из округа Домодедово омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.





На приём к омбудсмену пришла мама нуждающегося в операции ребёнка. Она рассказала, что в местной поликлинике не дают направление на госпитализацию, несмотря на наличие показаний, и не объясняют причину отказа.





«Когда речь идет о здоровье детей, нужно действовать максимально оперативно. Родители не должны сталкиваться с необоснованными отказами и тратить время на преодоление административных барьеров. После нашего обращения вопрос решился», — рассказала Фаевская.