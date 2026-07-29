Скаты, львы и рыси: аэропорт Шереметьево перевёз с января более 13 тыс. животных

29 июля 2026, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 13 тысяч животных общим весом свыше 230 тонн перевезли через аэропорт Шереметьево с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.





Опыт путешествия на самолёте получили рыси, обезьяны-капуцины, серые и красные волки, лесные коты, соболи, манулы, львы, амурские тигры, лигры, пингвины Гумбольта, филины, стерхи, соколы и орлы, альпаки, кони, быки и сахарная сумчатая белка‑летяга.





«Немало пассажиров летели в аквариумах, в том числе акульи и бычерылые скаты, синепятнистые хвостоколы, белопёрые и чернопёрые акулы, а также ржавая акула-нянька и атлантический белопятнистый осьминог», — говорится в сообщении.