В Коломне 31 июля проведут донорскую акцию
Донорскую акцию проведёт в Коломне в пятницу, 31 июля, Московский областной центр крови. Мероприятия будет проходить в конькобежном центре «Коломна» с девяти утра до полудня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для участия в акции потребуется предварительная запись.
«Стабильное поддержание запасов компонентов крови крайне важно. Это возможно только благодаря донорам. Расскажите друзьям и близким и приходите вместе на День донора в Коломне», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.