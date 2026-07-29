В Коломне 31 июля проведут донорскую акцию

29 июля 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорскую акцию проведёт в Коломне в пятницу, 31 июля, Московский областной центр крови. Мероприятия будет проходить в конькобежном центре «Коломна» с девяти утра до полудня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для участия в акции потребуется предварительная запись.





«Стабильное поддержание запасов компонентов крови крайне важно. Это возможно только благодаря донорам. Расскажите друзьям и близким и приходите вместе на День донора в Коломне», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.