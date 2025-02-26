Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Госдуме

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Государственной Думе РФ, на котором доклад о работе за минувший год представила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
В докладе было указано, что число обращений к федеральному уполномоченному по правам человека в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на треть и составило 120 тысяч. При этом каждое второе обращение связано с защитой прав участников специальной военной операции.
Ирина Фаевская отметила, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из ключевых направлений работы и в Подмосковье. При этом активная работа ведётся и по решению других задач.
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Лев Каштанов