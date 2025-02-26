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Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Госдуме

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Государственной Думе РФ, на котором доклад о работе за минувший год представила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
В докладе было указано, что число обращений к федеральному уполномоченному по правам человека в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на треть и составило 120 тысяч. При этом каждое второе обращение связано с защитой прав участников специальной военной операции.

Ирина Фаевская отметила, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из ключевых направлений работы и в Подмосковье. При этом активная работа ведётся и по решению других задач.

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Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью
26 февраля 2025, 16:25

Фото: iStock / Chalabala

Некоторых хозяев домашних животных волнует отсутствие сна у питомцев в тёмное время суток. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области раскрыли причины такого поведения.
«У многих четвероногих – собственные циркадные ритмы. Например, кошки – ночные хищники, поэтому они более активны ночью, а днём могут спать днём короткими периодами. Собакам, чтобы чувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20-30 минут», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что молодые животные в основном более активны и могут спать меньше, чем взрослые. С возрастом эта потребность увеличивается. А некоторые питомцы сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинкта выживания.

В министерстве подчеркнули, что проблемы со здоровьем могут влиять на качество сна. Поэтому, если хозяин заметил ухудшение состояния животного, необходимо обратиться с ним к ветеринарному врачу.

Запись на приём доступна на сайте региональных госуслуг, а также по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по прыжкам с трамплина
26 февраля 2025, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области заняли третье место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе подмосковной сборной выступали Александра Баранцева, Ксения Каблукова, Данила Букин и Константин Николаев. Команда поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам заездов на трамплине К-95. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Свердловской области, а серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», который расположен в городе Чайковский Свердловской области. Даты проведения чемпионата — с 25 февраля по 2 марта.

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В Серпухове суд приостановил работу незаконно построенных торговых рядов
26 февраля 2025, 16:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховский городской суд приостановил работу торговых рядов в Серпухове, расположенных на улице Водонапорной и известных под названием «Труба». Такое решение вынесено по иску администрации городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Возведения капитальных конструкций в зоне подземных инженерных коммуникаций запрещено. Несмотря на это, в 2016 году на этом месте были построены торговые ряды площадью более 2 тыс. кв. м.. Фактически они являлись торговым центром, на который позже было оформлено право собственности», – рассказали в ведомстве.
Ситуация осложняется тем, что сейчас необходимо провести ремонта подземных инженерных коммуникаций. 19 и 21 февраля были проведены проверки торгового объекта. Комиссия установила, что его размещение представляет угрозу жизни и здоровью граждан, работающих в павильонах и посещающих их.

В связи с этим суд принял решение запретить ЗАО «Торговые ряды» работать на территории предприятия.

В министерстве пояснили, что строительство капитального торгового объекта – длительная процедура, требующая дополнительного согласования: выделения участка, оформления его в аренду и получения разрешения на строительство. Компания-застройщик изначально не имела право застраивать коммуникации. Как было получено право собственности на здание, которое не должно было появиться, предстоит разобраться суду.

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Врач МОНИИАГ проведёт 28 февраля онлайн-лекцию о родах для будущих родителей
26 февраля 2025, 16:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лекцию-встречу о трёх этапах родов проведёт для будущих родителей в прямом эфире старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Арина Травкина в пятницу, 28 февраля, онлайн-трансляция будет вестись на официальной странице МОНИИАГ в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На лекции мы расскажем будущим мама, какие изменения происходят в организме женщины на каждом этапе родов, научим их правильно себя вести, лучше понимать и не бояться этого хоть и непростого, но естественного процесса. Присоединиться к встрече могут и будущие папы, особенно те, которые планируют сопровождать свою жену на родах, а также даже их близкие», — сказала Арина Травкина.
Формат встречи предполагает также ответы на вопросы. Лекция начнётся в 13:00, регистрация для просмотра не требуется.

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В Кашире в этом году построят три котельные и три тепловых пункта
26 февраля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три блочно-модульные котельные и три центральных тепловых пункта построят в Кашире в 2025 году, запланирована также модернизация 13 участков теплосетей общей протяжённостью свыше шести километров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Новые котельные появятся на улице Ильича, на 1-й Дзержинской и на Коммунистической улице. Они обеспечат теплом и горячей водой четыре социальных объекта и четырнадцать многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
Центральные тепловые пункты с теплосетями построят в районе Юбилейной, Центральной и Садовой улиц. Благодаря новым ЦТП надёжность теплоснабжения повысится для 2 тысяч жителей.

Работы проведут в рамках реализации масштабной областной программы по обновлению теплоснабжающей инфраструктуры.

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