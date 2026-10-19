Омбудсмен Подмосковья Фаевская обсудила правовые вопросы со школьниками
Вопросы, связанные с правовой защитой граждан, обсудила с победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады по праву омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
Встреча состоялась в Доме Пашкова в центре Москвы.
«Каждую осень я встречаюсь со школьниками, которые интересуются правом. Рассказываю о своей деятельности, привожу интересные примеры из практики. Такие встречи помогают вдохновлять ребят и поддерживать их интерес к сфере права», — сказала Фаевская.Участниками встречи стали школьники из шести подмосковных округов: Истры, Богородского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Одинцовского и Воскресенска.