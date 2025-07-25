Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела приём жителей в Красногорске
Личный приём граждан провела в Красногорске уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в пятницу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
На приём пришли все желающие, которым нужна была помощь в восстановлении их законных прав. Единственным условием было наличие предварительной записи.
«Люди пришли с просьбами о помощи в решении тех проблем, которые они не смогли разрешить самостоятельно. Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам», — сказала Ирина Фаевская.Она отметила, что по вопросам, которые требуют более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения.
Записаться на приём к омбудсмену Московской области или направить к ней обращение можно через МФЦ, заполнив форму обратной связи на официальном сайте либо оправить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом №1, корп. А.