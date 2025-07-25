Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела приём жителей в Красногорске

25 июля 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Личный приём граждан провела в Красногорске уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в пятницу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.





На приём пришли все желающие, которым нужна была помощь в восстановлении их законных прав. Единственным условием было наличие предварительной записи.





«Люди пришли с просьбами о помощи в решении тех проблем, которые они не смогли разрешить самостоятельно. Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам», — сказала Ирина Фаевская.