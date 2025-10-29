Росгвардейцы Подмосковья задержали с начала года более 46 тыс. подозреваемых
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Вневедомственная охрана подмосковного главка Московской области отмечает 73-ю годовщину со дня образования. Росгвардейцы патрулируют улицы, обеспечивают безопасность объектов и мероприятий, задерживают правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Каждый день на патрулирование заступают 170 экипажей Росгвардии, кроме того, сотрудники выезжают по сигналу тревоги.
«С начала 2025 года подмосковные росгвардейцы более десяти тысяч раз выезжали на срабатывание тревожной кнопки, а также задержали и передали полиции свыше 46 тысяч подозреваемых», — говорится в сообщении.Росгвардия Московской области обеспечивает защиту более 70 тысяч объектов: это школы, больницы, поликлиники, музеи, объекты исторического наследия, предприятия, а также коммерческие помещения и личная недвижимость жителей: дома, квартиры и гаражи.
Кроме того, подмосковные сотрудники вневедомственной охраны служат на космодроме Байконур в Казахстане.