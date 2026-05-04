Жительница Пушкина стала лауреатом международного конкурса юных дарований
Екатерина Деркач из подмосковного Пушкина, обучающаяся на втором курсе эстрадного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, стала лауреатом первой степени VIII международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Карелии». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Награду Екатерина завоевала в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 16-19 лет.
«За этим успехом стоит огромный труд и мастерство самой юной певицы и её наставника — Заслуженного артиста России Эдуарда Страхова», — говорится в сообщении.Фестиваль проходил в Петрозаводске. По итогам конкурса лауреатов первой степени и обладателей Гран-при пригласили участвовать в грантовых конкурсах фонда «Мир на ладони».