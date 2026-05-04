Жительница Пушкина стала лауреатом международного конкурса юных дарований

Екатерина Деркач (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Екатерина Деркач из подмосковного Пушкина, обучающаяся на втором курсе эстрадного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, стала лауреатом первой степени VIII международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Карелии». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Награду Екатерина завоевала в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 16-19 лет.

«За этим успехом стоит огромный труд и мастерство самой юной певицы и её наставника — Заслуженного артиста России Эдуарда Страхова», — говорится в сообщении.
Фестиваль проходил в Петрозаводске. По итогам конкурса лауреатов первой степени и обладателей Гран-при пригласили участвовать в грантовых конкурсах фонда «Мир на ладони».
Лев Каштанов

