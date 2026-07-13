Омбудсмен Подмосковья Фаевская рассказала о кибербезопасности в лагере «Литвиново»

13 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская рассказала о правах и обязанностях ребятам из оздоровительного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.





Лекция прошла в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Особое внимание уполномоченный уделила одной из самых актуальных тем – как не стать дроппером.

«В эпоху цифрового мошенничества важно, чтобы ребята знали, что злоумышленники могут использовать чужие банковские карты и счета для обналичивания или перевода незаконно полученных денег. Объяснила детям, насколько это опасно и какие серьёзные последствия влечет за собой участие в таких операциях, даже если это кажется быстрым и лёгким заработком», – сказала Фаевская.