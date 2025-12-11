Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды в День прав человека
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела церемонию награждения, посвящённую Дню прав человека. Она вручила награды людям, ведущим активную правозащитную деятельность, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Обращаясь к гостям, Фаевская назвала 10 декабря значимым днём для всей мировой общественности.
«Генассамблея ООН 77 лет назад приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая остаётся основополагающим документом в нашей работе. Этот день даёт повод задуматься о важности соблюдения прав и свобод человека. Хочу поблагодарить вас за то, что ваш образ мыслей и ежедневные дела направлены на продвижение этих ценностей. Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», – отметила уполномоченный.Со списком награждённых можно ознакомиться по ссылке.
На церемонии награждения вручили дипломы победителей, кубки и подарки лауреатам конкурса «Молодой правозащитник Московской области 2025 года».