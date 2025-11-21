В аппарате омбудсмена Подмосковья проконсультировали содержащихся под стражей

21 ноября 2025, 20:02

оригинал Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в МО

Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели первую консультацию в Мособлсуде в режиме видеоконференцсвязи с содержащимися под стражей в СИЗО-10. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области.





Вопросы обратившихся за консультацией касались медицинской помощи в условиях следственного изолятора, обеспечения надлежащих условий содержания. По всем вопросам они получили подробные разъяснения.

«Благодарю председателя Мособлсуда Алексея Харламова за возможность проведения таких консультаций в режиме ВКС с лицами, содержащимися под стражей. Подобный формат работы позволяет оперативно решать вопросы и оказывать помощь нашим заявителям», – отметила Фаевская.