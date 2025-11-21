В аппарате омбудсмена Подмосковья проконсультировали содержащихся под стражей
Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели первую консультацию в Мособлсуде в режиме видеоконференцсвязи с содержащимися под стражей в СИЗО-10. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области.
Вопросы обратившихся за консультацией касались медицинской помощи в условиях следственного изолятора, обеспечения надлежащих условий содержания. По всем вопросам они получили подробные разъяснения.
«Благодарю председателя Мособлсуда Алексея Харламова за возможность проведения таких консультаций в режиме ВКС с лицами, содержащимися под стражей. Подобный формат работы позволяет оперативно решать вопросы и оказывать помощь нашим заявителям», – отметила Фаевская.В пресс-службе напомнили, что граждане, права которых нарушены, могут записаться на личный приём к омбудсмену, отправить жалобу или обращение через МФЦ или использовать форму «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья.
Другой вариант – отправить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.